Валентин Гафт: я доживаю, мне осталось мало
28 августа 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный российский актер Валентин Гафт сделал заявление, которое напугало его поклонников. По словам артиста, который в последнее время плохо себя чувствует, "ему осталось мало" и он это понимает.
Гафт, которому сейчас 82 года, подчеркнул, что ему постоянно нужен хороший уход и наличие рядом врачей. Валентин Иосифович отметил в рамках телешоу "Привет, Андрей!", что совсем недавно он был на похоронах своих коллег из "Современника" Сергея Шеховцова и Тамары Дегтяровой и добавил, что ему их очень жалко.
По словам Гафта, ему тяжело передвигаться, но ему очень помогает супруга Ольга Остроумова, с которой они вместе уже четверть века.
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