Михаил Боярский воскреснет в «Гардемаринах»
27 августа 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый российский актер Михаил Боярский примет участие в съемках четвертой части "Гардемаринов" под руководством режиссера Светланы Дружининой. Фильм был задуман еще в 1991 году.
События четвертой части известной саги развернутся во время русско-турецкой войны 1787 года, а главными героями станут дети всеми любимых гардемаринов.
"Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой", - поделился актер.
Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Финансирование фильма взяло на себя Министерство культуры. Съемки начались 25 августа.
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