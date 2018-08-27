Михаил Боярский воскреснет в «Гардемаринах»

Знаменитый российский актер Михаил Боярский примет участие в съемках четвертой части "Гардемаринов" под руководством режиссера Светланы Дружининой. Фильм был задуман еще в 1991 году.

События четвертой части известной саги развернутся во время русско-турецкой войны 1787 года, а главными героями станут дети всеми любимых гардемаринов.

"Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой", - поделился актер.

Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Финансирование фильма взяло на себя Министерство культуры. Съемки начались 25 августа.