Стало известно об успехах в лечении рака легких у Николая Караченцова

Сын актера Николая Караченцова рассказал об успехах в лечении рака легких у артиста в Подмосковье. Согласно последней информации, ранее усилия израильских врачей не принесли никаких результатов.

Андрей Караченцов признался, что под действием химиотерапии, проведенной медиками в Красногорске, опухоль в организме знаменитого актера начала уменьшаться. Сын артиста сообщил телеканалу 360, что его отец в настоящий момент живет на даче и каждые три недели проходит очередной курс.

Напомним, в прошлом году стало известно, что врачи диагностировали в легких Николая Караченцова злокачественное образование.