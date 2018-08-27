Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала, что до сих пор не верит в смерть мужа

Вдова знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли рассказала, что до сих пор не верит в смерть мужа. Флоранс вместе с детьми артистка прилетела в Россию исполнить последнюю волю мужа. Хворостовский завещал захоронить свой прах в двух местах - в Москве и в Красноярске - на его родине. В Красноярске захоронили капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского

Артист скончался 22 ноября 2017 года.

На днях Флоранс, сын и дочь певца побывали в Москве. Вдова Дмитрия Хворостовского приняла участние в программе на телевиднии и призналась, что не верит, что мужа больше нет. Женщина со слезами на глазах рассказывала о любимом мужчине, ради которого оставила свою карьеру. Теперь Флоранс Илли будет заниматься фондом Дмитрия Хворостовского.

Капсула с прахом всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского была захоронена в Красноярске в сквере Красноярского института искусств, в котором он учился. Театру оперы и балета, где начинал свою карьеру Хворостовский, присвоено его имя.

Вдова знаменитого баритона и исполняющий обязанности председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее увековечение памяти исполнителя и создание фонда его имени в Красноярске, - сообщает РИА Новости.

В воскресенье в Красноярске прошел концерт "Хворостовский и друзья – детям", в котором приняли участие звезды мировой оперной сцены. Средства, собранные во время выступления, направлены на помощь больным детям.