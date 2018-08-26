София Ротару лично прокомментировала новость о своей госпитализации

Известная певица, народная артистка СССР София Ротару в воскресенье лично прокомментировала информацию о своей госпитализации. Ранее в СМИ появилась новость о том, что звезда попала в больницу в Уфе.

Артистка на своей страничке в социальной сети Instagram призналась, что в минувшую субботу у нее действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем. Ротару подчеркнула, что сейчас с ней все нормально. Кроме того, она поблагодарила преданных поклонников за заботу и поддержку. Звезда не сообщила, действительно ли она побывала в реанимации.

Певица уточнила, что в настоящий момент ей очень хочется съесть мороженое. Фанаты пожелали своей любимой артистке здоровья и долгих лет жизни.