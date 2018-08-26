Концертный директор Софии Ротару опроверг информацию о ее госпитализации в Уфе

Концертный директор народной артистки СССР Софии Ротару в воскресенье, 26 августа, опроверг информацию о ее госпитализации. Ранее в СМИ сообщили, что певица попала в реанимацию одной из больниц Уфы.

Концертный директор артистки Сергей Лавров отметил, что София Михайловна чувствует себя хорошо, у нее было зафиксировано повышенное давление из-за сильной жары в городе. Медиков, которые дежурили на мероприятии, где выступала Ротару, попросили измерить ее давление и помочь снизить его до нормальных значений, передает ТАСС

По словам Лаврова, знаменитость не была доставлена в реанимацию. Он подчеркнул, что с Софией Ротару сейчас все в порядке – она уже вылетела в Москву.