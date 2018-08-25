Поэт-песенник Николай Зиновьев скончался 17 августа. Автору стихов песен, которые исполняли Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Софии Ротару, Лев Лещенко, Филипп Киркоров было 73 года. Валерий Леонтьев опубликовал на своей странице в Инстаграм фото из личного архива Николая Зиновьева. Аллу Пугачеву раскритиковали за равнодушие

Артист рассказал, каким поэтом и человеком был Зиновьев. По словам Леонтьева, ему рассказали, что в Сочи на набережной молодые ребята под баян поют "Дельтаплан". " Это говорит о том, каким он был поэтом", - отметил певец.

"Его песни пели, поют и будут петь со сцены. А, главное, их поют на улицах", - пишет Леонтьев.

Зиновьев написал для Леонтьева 20 песен. "...двадцать ярких мгновений сценического счастья", - отметил музыкант.

Валерий Леонтьев - исполнитель хитов Зиновьева "Дельтаплан", "Светофор", "Казанова" продолжил: "А человеком он был просто замечательным: добрым, вдумчивым, спокойно-ироничным. И принимал людей такими, какими они были.

Его уже не хватает...".

Николай Зиновьев написал восемь сборников стихотворений. Его авторству принадлежат более 200 популярнейших песен.