В пресс-службе киностудии "Союзмультфильма" сообщили, что наследники писателя Эдуарда Успенского будут получать доходы от использования аудиовизуальных произведений с созданными им героями. А это 4 процента от дохода.



Также незадолго до смерти писатель заключил договор с киностудией и предоставил ей право создавать продолжения придуманных им историй. За это тоже наследникам полагается авторский процент.



Популярный детский писатель Эдуард Успенский, скончавшийся недавно в Москве на 80-м году жизни, придумал любимых советскими и российскими малышами героев к 60-ти мультфильмам - крокодила Гену, Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков. Писатель похоронен на Троекуровском кладбище. Его поклонники предложили властям столицы назвать в честь него одну из улиц Москвы и создать детский парк с любимыми персонажами Успенского, на которых выросло не одно поколение россиян.



