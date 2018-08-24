В Санкт-Петербурге рукописи Виктора Цоя выставили на продажу
24 августа 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
На сайте бесплатных объявлений житель Санкт-Петербурга по имени Дмитрий выставил на продажу рукописи солиста группы «Кино» Виктора Цоя. К продаже предлагались документы, записная книжка и рукописи стихов с рисунками певца.
При этом в объявлении было указано, что варианты некоторых песен нигде не издавались. А текст песни «Перемен» является первоначальными.
Владелец раритета также рассказал, что Виктор Цой «иногда заходил к ним в гости побренчать на гитаре», а рукописи и записную книгу он как-то забыл. Спустя несколько лет, после гибели хозяина документы были найдены за холодильником, сообщают «Известия».
Дмитрий подписал договор с аукционным домом «Литфонд». Стартовая цена лота составит 3,5 млн рублей, передаёт телеканал «78».
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