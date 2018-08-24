В Санкт-Петербурге рукописи Виктора Цоя выставили на продажу

На сайте бесплатных объявлений житель Санкт-Петербурга по имени Дмитрий выставил на продажу рукописи солиста группы «Кино» Виктора Цоя. К продаже предлагались документы, записная книжка и рукописи стихов с рисунками певца.

При этом в объявлении было указано, что варианты некоторых песен нигде не издавались. А текст песни «Перемен» является первоначальными.

Владелец раритета также рассказал, что Виктор Цой «иногда заходил к ним в гости побренчать на гитаре», а рукописи и записную книгу он как-то забыл. Спустя несколько лет, после гибели хозяина документы были найдены за холодильником, сообщают «Известия».

Дмитрий подписал договор с аукционным домом «Литфонд». Стартовая цена лота составит 3,5 млн рублей, передаёт телеканал «78».