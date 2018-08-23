Дочь Нины Руслановой рассказала о госпитализации актрисы

Дочь актрисы театра и кино Нины Руслановой лично рассказала о госпитализации мамы. Информация о том, Нину Русланову экстренно доставили в больницу, появилась сегодня в СМИ. Дочь Олеся экстренную госпитализацию опровергла.

По ее словам, с Ниной Ивановной все нормально. Госпитализация плановая. Олеся рассказала, что ранее ее мама перенесла операцию на сердце. У Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан, и его нужно постоянно проверять.

"Каждую осень и каждую весну мы ложимся на десять дней планово на обследование", - пояснила женщина. Олеся поблагодарила журналистов за беспокойство и призвала не переживать.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года на Украине. Она закончила театральное училище имени Щукина. Работала в театре имени Вахтангова, потом перешла в театр имени Маяковского. С 1967 года начала сниматься в кино.

Актриса известна по фильмам "Афоня", "Собачье сердце", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза", "Возвращение Будулая", "Завтра была война", "Настройщик".