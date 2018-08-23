Российская пара выиграла чемпионат мира по танго в Аргентине

Российские танцоры Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина стали чемпионами мира в категории сценическое танго. Финал танцевальных состязаний прошел накануне в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Кроме титула чемпионов мира, российские танцоры получили приз зрительских симпатий. Голосование проводилось в интернете, и за пару Васин – Хамзина проголосовала треть зрителей, что можно расценивать как однозначную победу.

«Мне кажется, что нам это сейчас снится. Возможно, завтра осознаем. Мы каждый год хотели этого. Но, честно говоря, сегодня я не ожидала, что мы займем первое место», - призналась Сагдиана Хамзина, для которой победа в чемпионате стала неожиданностью.

Ее партнер Дмитрий Васин отметил, что в следующем году они уже не будут соревноваться сами, а привезут на чемпионат своих учеников, сообщает ТАСС.