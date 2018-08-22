НЭТу назначили нового главного

Новым художественным руководителем волгоградского НЭТа стал заслуженный артист РСФСР Никита Андреевич Ширяев. В первый рабочий день недели он был представлен коллективу театра.

Назначение состоялось с подачи комитета по культуре администрации Волгоградской области, пресс-служба которой рассказала, что театральной режиссурой Никита Ширяев занимается более 55 лет. В 1974 году окончил факультет драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в мастерской Татьяны Сойниковой. Затем учился режиссуре у Г.А. Товстоногова и под его же руководством начинал карьеру режиссера в Ленинградском БДТ им. М. Горького. Одиннадцать лет прослужил актёром и режиссёром в Пермском драматическом театре. Работал художественным руководителем в Республиканском русском драматическом театре им. В. Маяковского в Душанбе, Чайковском муниципальном драматическом театре, Красноярском краевом драматическом театре им. А.С. Пушкина (1996), Астраханском драматическом театре, Тамбовском драматическом театре (2001-2003), Ирбитском драматическом театре имени А.Н. Островского (с 2009). Никита Андреевич - автор двух многосерийных телефильмов, создатель драматургического романа-трилогии о театре. Напомним, Новый Экспериментальный Театр почти 30 лет возглавлял народный артист РФ Отар Джангишерашвили, который и собрал нынешний театральный коллектив.