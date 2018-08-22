Экспонаты казачьей жизни
22 августа 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
«Казак без веры - не казак». Так называется выставка, открывшаяся в мемориально-историческом музее Волгограда, филиале музея-заповедника «Сталинградская битва». Ее привез Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник.
На экспозиции представлены макеты и рисунки храмов станицы Старочеркасской, богослужебные предметы старины - священнические облачения, книги, антиминсы, дискосы, звездицы, подсвечники. А среди выставленных здесь икон находится Августовская икона Божией Матери, один из списков которой хранится и в Кременско-Вознесенском монастыре в Клетском районе Волгоградской области. В числе экспонатов есть и две фотографии начала XX в., где изображены семья священника Павла Логинова – преподавателя Закона Божия Михайловской школы Хоперского округа Области Войска Донского и причт Сретенской церкви станицы Михайловской, ныне Урюпинский район Волгоградской области.
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