Легенду поп-музыки Майкла Джексона обошли по числу продаваемых альбомов. Согласно последней информации, обойти создателя "лунной походки" в данной категории удалось американской рок-группе.

Речь идет о коллективе Eagles и альбоме "Их величайшие хиты 1971-1975" (Their Greatest Hits 1971-1975), который стал самым продаваемым за все времена. Как сообщила сегодня Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, диск, о котором идет речь, обошел альбом "Триллер" (Thriller) Майкла Джексона, который 33 раза становится платиновым.

Как уточняется на сайте RIAA, Eagles удалось продать 38 миллионов копий своего диска с момента его выхода в 1976 году.