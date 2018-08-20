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Аллу Пугачеву раскритиковали за равнодушие
20 августа 2018, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева, как и ее коллега по сцене певица София Ротару, 19 августа не были замечены на похоронах известного автора-песенника Николая Зиновьева. Данный факт некоторые сочли вопиющим неуважением.
Тексты песен известного поэта прославили многих российских звезд, включая Валерия Леонтьева, Ларису Долину, Михаила Боярского, а также Аллу Пугачеву и Софию Ротару. По неизвестным причинам исполнители не смогли присутствовать на прощании со знаменитым коллегой по цеху, прислав, однако, на церемонию венки.
Такое поведение крайне возмутило народного артиста РСФСР Александра Михайлова. По его словам, Зиновьев "дарил артистам душу", а эстрадные исполнители даже не пришли проводить автора их бессмертных хитов в последний путь.
Зиновьев скончался 17 августа на 74-м году жизни. Сообщается, что причиной смерти поэта стала болезнь Паркинсона. Из-за тяжелого недуга ему пришлось оставить работу и проходить длительное лечение.
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