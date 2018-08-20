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Художник Виталий Волович скончался на 91-м году жизни

20 августа 2018, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Художник Виталий Волович скончался на 91-м году жизни
wikipedia.org

Российский художник Виталий Волович скончался на 91-м году жизни. В понедельник, 20 августа, его не стало, сообщает городская дума Екатеринбурга.

«Художник с мировым именем, Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года на 91-ом году жизни», - говорится в сообщении.
Работы Виталия Воловича находятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в г. Брно, музее современного искусства в Кельне, музее И.В. Гете в Веймаре, галереях Екатеринбурга, Саратова и т.д.

Иллюстрации к средневековой литературе: «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде» принесли художнику широкую известность, а за серию графических листов к трагедии Эсхила «Орестея» Виталий Михайлович получил золотую медаль Российской академии художеств.

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