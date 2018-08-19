Галина Польских почувствовала себя плохо

78-летней советской, российской актрисе, Народной артистке РСФСР Галине Александровне Польских пришлось обратиться за помощью к врачам в Подмосковье. Виной всему аллергическая реакция.

У актрисы появились сыпь по всему телу, слабость и проблемы с дыханием, пишут СМИ. Врач решил, что у польских аллергия на укус осы. Ей оказали необходимую помощь и отправили домой. После гастролей в Лондоне и съемок в сериалах Галина Александровна отдыхает на даче в Подмосковье. Как пишет "МК", вернувшись из больницы, Галина Александровна вспомнила, что перед такой неожиданной реакцией организма она лакомилась киви. Вероятно, в недомогании виновата не оса, а экзотическая ягода.