В Москве сегодня похоронят Эдуарда Успенского

В Москве сегодня проводят в последний путь писателя Эдуарда Успенского. Церемония прощания с Успенским начнется в 11 часов в Центральном доме литераторов. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище. Кто получит авторские права на произведения Успенского

Писатель, героев произведений которого - Чебурашку, старуху Шапокляк, дядю Федора, кота Матроскина - знает почти каждый россиянин, умер 14 августа на 81 году жизни.

Эдуард Успенский - автор детских книжек «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино». Он придумал братьев Колобков, ставших героями серии мультфильмов.

Успенский писал сценарии к мультфильмам, основанным на его произведениях.

«Я иду от проповеди, я хочу что-то проповедовать, какая-то есть у меня мысль и какое-то понимание. Когда я хочу это донести до детей и до родителей, тогда я начинаю придумывать сюжет, героя. И все это начинает постепенно выстраиваться, выплывать. Главное — пройти до конца первый путь и потом снова идти уже по этой лыжне, исправляя и делая хорошие тексты, хорошие диалоги», - рассказывал ранее писатель о рождении своих произведений в интервью телеканалу ТВЦ.