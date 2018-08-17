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Как выглядит младший сын Арнольда Шварценеггера
17 августа 2018, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
Младшему сыну Арнольда Шварценеггера в сентябре исполнится 21 год. Смотря на Кристофера, никогда не скажешь, что у него такой звездный отец. Парень явно не в ладах с фитнесом и далек от светских тусовок.
Кристофер Сарджент является студентом университета, его вес 130 кг и он не имеет тяги к актерскому мастерству.
Кристофер - четвертый сын Арнольда от супруги Марии Шрайвер. Его старший брат Патрик - актер, бизнесмен, модель. Совсем недавно на мировые экраны вышел фильм "Полуночное солнце", в котором Патрик сыграл одну из главных ролей. Теперь он мечтает сняться у Спилберга.
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