Как выглядит младший сын Арнольда Шварценеггера

Младшему сыну Арнольда Шварценеггера в сентябре исполнится 21 год. Смотря на Кристофера, никогда не скажешь, что у него такой звездный отец. Парень явно не в ладах с фитнесом и далек от светских тусовок.

Кристофер Сарджент является студентом университета, его вес 130 кг и он не имеет тяги к актерскому мастерству.

Кристофер - четвертый сын Арнольда от супруги Марии Шрайвер. Его старший брат Патрик - актер, бизнесмен, модель. Совсем недавно на мировые экраны вышел фильм "Полуночное солнце", в котором Патрик сыграл одну из главных ролей. Теперь он мечтает сняться у Спилберга.