Ушел из жизни поэт-песенник Николай Зиновьев

Сегодня в Центральном доме литераторов сообщили скорбную весть. На 74-м году жизни закончил свой жизненный путь знаменитый поэт-песенник Николай Зиновьев, автор поистине бессмертных шлягеров.

«Семнадцатого августа закончил свой жизненный путь Николай Николаевич Зиновьев. Это был замечательный русский поэт, благородный, прелестный человек», - сообщила пресс-служба Центрального дома литераторов.

К настоящему моменту уже стало известно, что прощание с Николаем Зиновьевым состоится в воскресенье, 19 августа, в Центральном доме литераторов. Похоронят поэта на Химкинском кладбище.

Николай Зиновьев написал восемь сборников стихотворений. Его авторству принадлежат более двухсот популярнейших песен, многие из которых в разные годы исполняли известнейшие артисты советской эстрады – Алла Пугачева («Паромщик»), Валерий Леонтьев («Казанова») и многие другие, сообщает РИА Новости.