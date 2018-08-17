Лариса Гузеева возмутилась поведением своих коллег в соцсетях
17 августа 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Главная сваха страны, актриса и телеведущая Лариса Гузеева высказалась недавно о том, как публичные люди ведут себя в соцсетях. Она выступила с критикой тех знаменитостей, кто из-за популярности терпит многое от подписчиков.
Как выразилась Гузеева, чего только не увидишь на страницах ее звездных коллег - проклятия, ненависть, агрессию. Она этого у себя в соцсети не допускает. "Мне не нужно, мне хватает вас!", - написала телеведущая.
"Ну и правильно! Зачем впитывать не нужный негатив", пишут в комментариях и советуют не читать плохое.
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