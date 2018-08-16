В США скочалась легенда соула Арета Франклин

В США скончалась звезда рок-н-ролла Арета Франклин. Певица, признанная Королевой соула, умерла на 77 году жизни. Арета Франклин тяжело болела. Она умерла в своем доме в Детройте в окружении близких родственников.

В 2010 году медики поставили артистке диагноз онкология, рак поджелудочной железы. Последнее выступление легенды соула, госпела и ритм-энд-блюза состоялось в 2017 году.

Певица в 1987 году стала первой женщиной, чьё имя было занесено в "Зал славы рок-н-ролла". Франклин была крестной матерью другой известной певицы Уитни Хьюстон. последний студийный альбом — Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics — вышел в 2014 году.