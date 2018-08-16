Сегодня вспоминают Веру Глаголеву

Сегодня вспоминают народную артистку России Веру Глаголеву. Талантливая актриса и режиссер умерла 16 августа 2017 года после тяжелой болезни. Ей был только 61 год. Дочери Глаголевой вспоминают о маме каждый день. Они не могут смириться со смертью самого родного, любимого и близкого человека. Актриса Вера Глаголева посмертно удостоена награды фестиваля "Кинотавр"

Младшая дочь Веры Глаголевой Настя Шубская, которая вместе с супругом хоккеистом Александром Овечкиным ждет первенца, опубликовала в Инстаграм фото с мамой и написала признание: "Как же тебя не хватает..."

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)15 Авг 2018 в 11:17 PDT

Анна Нахапетова тоже опубликовала мамино фото.