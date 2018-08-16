Дэниэл Рэдклифф записал видео для фанатов из Якутии
16 августа 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Британский актер Дэниел Рэдклифф, получивший всемирную известность за роль молодого волшебника Гарри Поттера, записал видеообращение к своим поклонникам из Якутии, пригласив их на фестиваль.
Речь идет о юбилейном ежегодном фестивале популярной культуры Ykt Geek Fest. Видеозапись появилась на официальных страницах фестиваля в социальных сетях.
«Я очень счастлив, что есть такие мероприятия как Ykt Geek Fest, где каждый может с энтузиазмом и азартом выражать себя и свою любовь к этой культуре», - сказал актер.
Назвав якутских поклонников самыми северными, он похвалил авторов идеи фестиваля, а также пригласил всех желающих на свой новый фильм «Опасное задание».
Как рассказал РИА Новости организатор фестиваля Егор Давыдов, Рэдклифф был приглашен на Ykt Geek Fest в качестве почетного гостя, однако актер не сможет приехать из-за плотного графика.
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