Театральные постановки выходят в город

Спектакли, на которые раньше невозможно было купить билет, теперь стали доступны для всех желающих. Увидеть зрелищное представление можно на главных улицах города.

В 2018 году стартовал проект «Москва - театральная столица». Его идея заключается в массовом выходе театральных постановок из привычных стен и освоении ими новых городских пространств. Такая инициатива принадлежит московским театральным деятелям во главе с народным артистом России Евгению Миронову. По словам актера, театры уже давно стремятся поменять свои адреса – найти новые обстоятельства и формы общения с публикой. Пространством для выступлений стали парки, музеи, торговые центры, рынки и даже кладбища.

«Театр вышел из привычных ему стен. Из своих «домиков» он выходит в большой город, в чуждое ему место, - сказал Миронов. - Независимые продюсеры пытаются ставить спектакли на парковках, в супермаркетах, даже в маршрутках и вагонах поездов. Город трещит по швам от такого театрального вторжения». За полгода существования проекта образовалось мощное движение, поделился артист. Самый первый зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» посетило 14 млн человек. В нем приняло участие 70 российских театров, среди них Большой, Малый, Мариинский, Театр Наций, МХАТ им. А.П.Чехова и другие.

Сегодня зритель хочет не только традиционное искусство, он готов к чему-то новому, более «радикальному», отметила Ингеборга Дапкунайте, художественный руководитель фестиваля «Вдохновение». «Зритель гораздо образованнее, чем мы думаем», - сказала артистка. Дапкунайте призналась: она счастлива, что зрители полюбили разный театр, и что теперь у них есть возможность увидеть новые, необычные постановки.

Заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский рассказал, что в разных странах мира уже давно появилась тенденция выйти из театральных стен и прийти к зрителю. По его словам, это дает возможность донести те смыслы, которые театры, художники хотят транслировать и донести до своей аудитории. «В традиционных стенах и традиционных формах это не получается, поэтому искусство идет в народ, в публичное пространство», - заключил критик. Программный директор ЦПКиО Горького Анна Махова подметила, что в театрах количество зрителей всегда ограничено, а в этом случае искусство выходит в город и показывает российскую культуру. «Это новая страница в истории нашей страны. «Театр выходит в город» должен стать нашей новой действительностью», - поделилась она.

Ко дню города будут выступать не только отечественные, но и зарубежные коллективы, программу которых Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова представит на Манежной площади и в Лужниках. Зрители познакомятся с такими уличными театрами как «Фура Дель Бауш» (La Fura del Baus), «Транс-экспресс» (Transe Express), «Ксаркса» (XARXA Teatre) и другими.

Напомним, что все представления – бесплатны, а это значит, что у каждого есть возможность насладиться новыми постановками и еще больше приблизиться к театральному искусству.