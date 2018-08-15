Кто получит авторские права на произведения Успенского

Все авторские права на произведения писателя Эдуарда Успенского перейдут его дочерям Татьяне, Ирине и Светлане по истечении шести месяцев. Права на произведения Успенского перейдут к его дочерям в равных долях, - сообщил телеграм-канал Mash. Похороны детского писателя Эдуарда Успенского пройдут 18 августа

Татьяна - дочь писателя от первого брака с женой Риммой. У нее есть двое сыновей, внуки писателя. Ирина и Светлана - двойняшки Успенского и его второй супруги Елены.

Детский писатель, автор мультипликационных персонажей Чебурашки, Крокодила Гены, дяди Федора скончался во вторник, 14 августа, на 81 году жизни.

После развода с третьей женой телеведущей Элеонорой Филиной к Упенскому вернулась его вторая жена Елена. Елена Успенская и ее дочь Ирина вчера подтвердили кончину писателя.

Успенский умер у себя дома. Он более года лечился от рака. Похоронят писателя 18 августа.