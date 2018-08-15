Кто получит авторские права на произведения Успенского
15 августа 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Все авторские права на произведения писателя Эдуарда Успенского перейдут его дочерям Татьяне, Ирине и Светлане по истечении шести месяцев. Права на произведения Успенского перейдут к его дочерям в равных долях, - сообщил телеграм-канал Mash.
Татьяна - дочь писателя от первого брака с женой Риммой. У нее есть двое сыновей, внуки писателя. Ирина и Светлана - двойняшки Успенского и его второй супруги Елены.
Детский писатель, автор мультипликационных персонажей Чебурашки, Крокодила Гены, дяди Федора скончался во вторник, 14 августа, на 81 году жизни.
После развода с третьей женой телеведущей Элеонорой Филиной к Упенскому вернулась его вторая жена Елена. Елена Успенская и ее дочь Ирина вчера подтвердили кончину писателя.
Успенский умер у себя дома. Он более года лечился от рака. Похоронят писателя 18 августа.
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