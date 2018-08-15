Похороны детского писателя Эдуарда Успенского пройдут 18 августа. Вдова писателя Елена Успенская рассказала, что прощание с Эдуардом Николаевичем состоится в субботу, 18 августа, в Центральном доме литераторов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Ушел из жизни писатель Эдуард Успенский

Эдуард Успенский скончался от рака вечером 14 августа. Ему было 80 лет. Писатель умер в своём дома в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы. Успенский с прошлого года лечился от рака. 9 августа ему стало плохо. Ему вызывали "скорую".

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске.

Он окончил Московский авиационный институт (МАИ). Литературным творчеством начал заниматься еще в студенчестве, размещал стихи и фельетоны в институтской стенгазете, а 1960 года печатал их в эстрадных сборниках, газете "Неделя" и журнале "Крокодил", - сообщает ТАСС.

В МАИ он вместе с Феликсом Камовым возглавил авторскую группу студенческого эстрадно-сатирического театра вуза "Телевизор". Через год в издательстве "Искусство" вышел сборник юмористических рассказов для эстрады "Четверо под одной обложкой". Его авторами были Эдуард Успенский, Феликс Камов, Аркадий Арканов и Григорий Горин.

Все дети любят героев популярных детских книг "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу", "Про Веру и Анфису" и многих других, написанных Успенским.

А Чебурашку знают во всем мире.