Владимир Путин выразил соболезнования родным писателя Эдуарда Успенского
15 августа 2018, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 15 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родственникам известного писателя Эдуарда Успенского, который скончался в Москве на 81-м году жизни.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что глава государства направил родным и близким литератора телеграмму. Путин глубоко соболезнует всем, кто любил Успенского, поскольку не одно поколение жителей нашей страны выросло на книгах этого писателя.
По мнению президента России, дети вместе с книгами Эдуарда Николаевича впитывали в себя все добро, которое несли его персонажи, передает РИА "Новости".
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