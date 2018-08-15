Леонид Шварцман о смерти Успенского: Это тяжелое известие
15 августа 2018, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]
Советский и российский режиссёр-мультипликатор, художник мультипликационного кино Леонид Шварцман выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского.
«Известие тяжелое. Мы с ним много лет были знакомы и много вместе работали. Что я могу сказать? Мир праху его», - сказал Шварцман «Комсомольской правде». Мультипликатор сообщил, что в соавторстве с Успенским он создал много хороших мультфильмов. Они вместе работали над историями о Крокодиле Гене и Чебурашке.
Во вторник, 14 августа, стало известно о кончине российского писателя Эдуарда Успенского. Драматург создал таких персонажей, как Дядя Фёдор, Почтальон Печкин и т.д. Как стало известно, мужчина в течение долгого времени боролся со злокачественным новообразованием.
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