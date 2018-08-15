Ушел из жизни писатель Эдуард Успенский

Поздно вечером во вторник, 14 августа, стало известно о кончине российского писателя Эдуарда Успенского. Информацию об уходе из жизни деятеля культуры предоставил композитор Геннадий Гладков.

Как сообщила дочь писателя Ирина, Эдуард Успенский 9 августа потерял сознание у себя дома, вследствие чего ему потребовалась помощь врачей. Через некоторое время 80-летний мужчина скончался. Отметим, что в течение длительного времени литератор боролся со злокачественным новообразованием, передает ТАСС.

Напомним, Эдуард Успенский придумал Крокодила Гену, Чебурашку, Дядю Федора, Почтальона Печкина и многих других персонажей, которые всем знакомы.