В Москве проводили в последний путь актера, режиссера, преподавателя Дмитрия Брусникина. Смерть 60-летнего Дмитрия Брусникина стала шоком для коллег и учеников артиста, для поклонников его таланта.

Прощание с Дмитрием Брусникиным прошло в МХТ в Камергерском переулке. Молодые актрисы - ученицы - вспоминают Дмитрия Брусникина

Вдова легендарного худрука театра Олега Табакова Марина Зудина скрывала слезы под солнцезащитными очками. По лицу было заметно, что лицо Зудиной распухло от слез. Дмитрий Брусникин был одним из любимых учеников Олега Ефремова.

Актриса, для которой смерть Брусникина стала шоком и горем, долго стояла у его гроба. Перед уходом она нашла в себе силы и сказала на прощание: "Он был очень порядочным человеком, бесконечно преданным театру. За это я его очень уважала".

Рыдала актриса театра и кино Елена Проклова. Они были с Брусникиным не только коллегами, но и друзьями. По признанию Прокловой, они ежегодно встречали Новый год с Брусникиными. "А теперь не представляю Новый год без Димы", - сказала плачущая актриса.

Дмитрия Брусникина провожали Евгения Миронов, Владимир Машков, Дарья Мороз, Виктория Исакова, Ирина Апексимова, Сергей Юрский, Сергей Женовач, Игорь Золотовицкий и многие-многие другие коллеги и поклонники.

В мае Дмитрий Брусникин возглавил московский театр "Практика" и строил большие планы на новый сезон.

После отпевания в храме Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.