Знаменитая американская соул-певица Арета Франклин больна раком. Диагноз ей был поставлен еще в 2010 году, но известно о нем стало лишь сейчас. Семья певицы просит молиться за нее.

«Королева соула» Арета Франклин знаменита благодаря своему уникальному голосу. Кроме того, она известна своей активной жизненной позицией. В прошлом году артистка объявила о завершении своей карьеры. На ее счету 18 премий «Грэмми», в 1987 году ее имя было внесено в американский Зал славы рок-н-ролла.

Сейчас, когда общественности стал известен диагноз 76-летней певицы, семья Ареты Франклин просит поклонников молиться за нее. В то же время ее родные просят уважать и соблюдать их право на частную жизнь, сообщает ТАСС.