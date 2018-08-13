Днем в понедельник, 13 августа, стало известно о кончине "бессмертного" участника интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". Согласно последней информации источников, речь идет о Михаиле Бассе.

Магистр клуба Александр Друзь отметил, что уже связался с близким другом Басса, который подтвердил правдивость этой печальной новости. Как отмечает портал "Фонтанка.Ру", с родственниками Михаила, который скончался на 49-м году жизни, поговорить пока не удалось.

Напомним, Михаил Басс дебютировал в шоу "Что? Где? Когда?" в 1990 году. Через некоторое время он получил титул "бессмертного члена клуба".