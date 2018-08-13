Дмитрия Брусникина проводили в последний путь десятиминутными аплодисментами

В понедельник, 13 августа, в Москве проводили в последний путь режиссера и актера Дмитрия Брусникина. Согласно последней информации, аплодисменты в честь деятеля культуры не смолкали десять минут.

На гражданской панихиде, которая состоялась сегодня в МХТ имени Чехова, присутствовали родные, друзья и почитатели таланта Брусникина, передает РИА "Новости".

В частности, в театр прибыли ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, глава Театра Пушкина Евгений Писарев, артисты Сергей Юрский, Егор Бероев, Нина Гуляева, Анна Банщикова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Напомним, Дмитрий Брусникин ушел из жизни в минувший четверг.