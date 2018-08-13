В Москве началось прощание с Дмитрием Брусникиным

В МХТ имени Чехова прощаются с актером, режиссером и театральным педагогом Дмитрием Брусникиным. На церемонию пришли родные, коллеги и поклонники режиссера. Они начали собираться за час до начала. В Москве скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин

К театру продолжают идти люди. Они поднимаются на сцену, где установлен гроб, и кладут цветы.

Отпевание будет проходить в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной. Похоронят Дмитрия Брусникина на Троекуровском кладбище.

"Как мне надоело их хоронить… Да, конечно, они там встретятся, порепетируют", - сказал ректор школы-студии МХАТ, друг покойного Игорь Золотовицкий.