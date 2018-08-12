Гафт прокомментировал смерть актёра Анатолия Узденского

Актер московского театра «Современник», народный артист РСФСР Валентин Гафт прокомментировал смерть своего коллеги Анатолия Узденского, скончавшегося сегодня в Новосибирске.

«Полоса нехорошая пошла. Каждый день кто-то уходит – Дегтярева, Брусникин, теперь еще и Узденский. Это случается с каждым, и это всегда не вовремя. Не вернешь назад никого, с этим нужно смириться. Это был талантливейший и интереснейший человек. Это большая потеря для всех нас», - отреагировал на печальную новость Валентин Иосифович.

Ранее стало известно, что народный артист России, актер театра «Современник» Анатолий Узденский скончался сегодня в Новосибирске, где находился в отпуске. Прощание и похороны артиста состоятся в Москве, время и место уточняется, сообщает RT.