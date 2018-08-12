Ушел из жизни актер Анатолий Узденский
12 августа 2018, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Новосибирске ушел из жизни актер театра «Современник», народный артист России Анатолий Узденский, известный ролями в театре, фильмах и сериалах. Сердце артиста перестало биться на 67-м году жизни.
В новосибирском театре «Старый дом» Анатолий Ефимович Узденский блистательно исполнял свои главные роли. Новосибирские зрители обожали его. Имя Узденского было широко известно и за пределами Новосибирска. На его счету более пятидесяти ролей в фильмах и сериалах («Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Убойная сила», «Каменская» и другие).
В московский театр «Современник» Анатолий Ефимович пришел уже взрослым, состоявшимся артистом. С этим театром его связывали последние тринадцать лет жизни и роли в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Три сестры», «Виндзорские насмешницы» и другие.
В Новосибирске Анатолий Узденский находился в отпуске. Прощание и похороны артиста состоятся в Москве, о месте и времени будет сообщено дополнительно, рассказали в театре «Современник».
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