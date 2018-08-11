Дмитрий Медведев приветствовал участников и гостей кинофестиваля «Окно в Европу»
11 августа 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XXVI фестиваля российского кино "Окно в Европу". Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина РФ.
Ежегодный фестиваль стартовал 10 августа в Выборге. В телеграмме, направленной от имени премьер-министра говорится, что фильмы, участвующие в кинофестивале, показывают достижения российского кинематографа.
По мнению премьера, важен и тот факт, что некоторые работы созданы совместно с зарубежными коллегами: это говорит о большом интересе к российскому кино во всем мире.
"Уверен, что нынешний фестиваль будет насыщен яркими премьерами, откроет новые имена. И конечно же, подарит всем позитивные, незабываемые впечатления от просмотра хороших фильмов", - сказано в сообщении.
Завершение фестиваля запланировано на 16 августа.
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