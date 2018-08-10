Ушел из жизни народный художник СССР Николай Никогосян

Сегодня в Москве в возрасте 99 лет ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян.

Сочетание армянской и русской культур в творчестве мастера во многом определило своеобразие его искусства. Николай Никогосян был ярким представителем московской классической школы ваяния. И в то же время он был привязан к родной национальной почве. Наиболее полно его мощный творческий потенциал и высокое мастерство раскрылись в портретном творчестве.

Созданная Николаем Никогосяном скульптурная галерея портретных образов деятелей науки и искусства, политических и общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции получила широкую известность. Его рукам принадлежат монументальные скульптурные образы архитектурного ансамбля высотного здания на Кудринской площади и многие другие работы. Кроме скульптуры, мастер также увлеченно занимался живописью и графикой.

О месте и времени похорон Николая Багратовича Никогосяна будет сообщено дополнительно, рассказали в РАХ.