Новый сезон открыли в театре Малой Бронной!

Театр на Малой Бронной открыл сезон 2018-2019. Художественный руководитель театра Сергей Голомазов на сборе труппы представил премьеры нового сезона и о поведал неизбежном событии - переезде на другую сцену во время ремонта в историческом здании.

В прошлом сезоне театр представил зрителям две яркие премьеры - «Горе от ума» в постановке Павла Сафонова и режиссёрский дебют Екатерины Дубакиной «Самоубийца»,. Последний спектакль вошёл в лонг-лист премии «Звезда театрала».

Все ждут премьеры "Лиля" Григория Горина. Но репетиционный процесс спектакля затянулся и премьера, запланированная которого на весну, перенесена на осень и зрители спектакль увидят 22-23 сентября. Это технологически и творчески непростой музыкальный проект, потребовавший больше времени на подготовку. Театралы предвкушают встречу с Шекспиром - режиссёр Антон Яковлев, известный по работе в Малом театре, начинает работу над «Макбетом». Премьера состоится в декабре. В репертуаре театра в новом году появится спектакль «Кентервильских привидений» по Оскару Уайльду в постановке Алексея Фроленкова. На Малой сцене Егор Арсенов представит в новом сезоне «Маленькие трагедии» Пушкина, а Екатерина Дубакина удивит постановкой по пьесам Людмилы Петрушевской.

«В январе нам придётся переезжать с Малой Бронной», - «порадовал» труппу Голомазов. Дело в том, что назрела необходимость ремонта в зрительном зале. Глобальная реконструкция завершается в театре «Современник», который целых три года играет в бывшем ДК МЭЛЗ, «Дворце на Яузе». Как только «современники» вернутся на историческую родину, площадку на Яузе передадут во временное пользование Театру на Малой Бронной. Переезд неизбежен, но Сергей Голомазов уверен, что ремонтные работы не займут целых три года. Уже сейчас в театре сделано многое. Но впереди самое сложное м важное - реконструкция зрительного зала и сцены, замена машинерии и установка современной системы кондиционирования. В театре появятся новый паркет, удобные кресла кресла, отреставрируют люстры. Но исторические интерьеры легендарного зала не пострадают. В зале появятся специальные места для маломобильных зрителей. И все это должно порадовать как труппу, так и зрителей театра.

Новый сезон театр на Малой Бронной откроет 10 августа трагикомедией "Деревья умирают стоя"

С афишей можно на ознакомиться сайте: http://www.mbronnaya.ru