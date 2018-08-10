Все актеры и режиссеры, ученики, поклонники Дмитрия Брусники шокированы его смертью. Брусникин ушел из жизни в 60 лет. Актриса Алена Хмельницкая работала с Дмитрием Брусникиным. И мечтала поработать еще.

"Дима, дорогой, как же это? Почему так рано, Господи?" - написала актриса, узнав о смерти Брусникина. По словам Хмельницкой, минувшей весной они созванивались с Дмитрием, обсуждали новую пьесу. "Не успели ... Он был очень - очень занят , ученики, театр, постановки...столько планов ! Столько всего впереди!" - пишут актриса. "Было огромным счастьем работать вместе! Спасибо за «Самую красивую», когда Дима был режиссером, за то, что я впервые почувствовала уверенность в своих силах, в профессии ... И за другие работы, где мы были в кадре партнерами. Спасибо за твоё отношение к делу, за свободу творчества , за твоих учеников , за общение! Как же жаааааль!!!!! ", - благодарит Алена и сожалеет о смерти Дмитрия Брусникина.

Она выразила соболезнования супруге режиссера Марине. "Брусникинцы, держитесь! Вы счастливые , что у вас был такой педагог!", - поддержала она "брусникинцев".

Публикация от alxmel (@alxmel)9 Авг 2018 в 12:34 PDT