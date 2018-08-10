Стали известны дата и время прощания с Дмитрием Брусникиным

Сегодня стало известно, когда и где состоится прощание с российским деятелем культуры Дмитрием Брусникиным. Данную информацию утром в пятницу, 10 августа, предоставил режиссер Юрий Квятковский.

Мединский прокомментировал кончину Дмитрия Брусникина

Прощание пройдет в грядущий понедельник, 13 августа, в МХТ им. А. Чехова, после чего состоится отпевание, передает Агентство городских новостей "Москва". Данных о том, где будет похоронен Брусникин пока не поступало.

Напомним, актер и режиссер скончался накануне. Долгое время он являлся преподавателем школы-студии МХАТ и художественным руководителем экспериментального театрального центра новой драмы "Практика". Кроме того, он сыграл целый ряд запоминающихся ролей в сериалах "Марш Турецкого", "Петербургские тайны", "Сыщики" и других.