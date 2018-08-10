Мединский прокомментировал кончину Дмитрия Брусникина

Утром в пятницу, 10 августа, глава Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский выразил соболезнования родственникам скончавшегося накануне актера и режиссера Дмитрия Брусникина.

По словам Мединского, смерть деятеля культуры стала большой утратой. Глава ведомства уточнил, что Брусникина высоко ценили зрители и коллеги за его умение работать на пределе своих возможностей, самоотдачу, созидательную энергию и потрясающие организаторские качества.

Владимир Мединский подчеркнул, что Дмитрий Брусникин, являясь достойным учеником Олега Ефремова, внес множество ярких страниц в историю советского и российского сценического искусства.