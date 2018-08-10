Молодые актрисы - ученицы - вспоминают Дмитрия Брусникина

Ученики, режиссеры, актеры, театралы вспоминают Дмитрия Брусникина, скончавшегося в возрасте 60 лет.

Актриса Софья Каштанова не может поверить, что не стало ее любимого Учителя. В Москве скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин

София Каштанова пошла по стопам своей мамы, известной советской актрисы Аллы Каштановой, долго работавшей в МХАТе. В Школе-студии МХАТ она училась у Дмитрия Брусникина. "Любимый мой Учитель ... мой Мастер ... я люблю Вас ... я не могу это писать .... я не могу в это верить ... куда Вы ...", - написала актриса, узнав о смерти Дмитрия Брусникина.

Публикация от София Каштанова (@sofiacastanova)9 Авг 2018 в 12:12 PDT

Ученицей Брусникина была и Александра Урсуляк. Родители Саши - известный российский режиссер Сергей Урсуляк и актриса Галина Надирли. В Школе-студии МХАТ ее мастерами были Роман Козак и Дмитрий Брусникин. Урусляк опубликовала фото и подписала: "Наверное они рядом..."

Публикация от Александра Урсуляк (@sashaursula)9 Авг 2018 в 11:13 PDT

Актер Игорь Верник шокирован смертью Брусникина: "шок Димочка, как же так..". "Прекрасный актер, режиссер, учитель, руководитель... так неожиданно и так рано ушел .... человек, оставивший много хороших талантливых воспитавших актеров ... Спите спокойно! Пусть Земля Вам будет пухом, Дмитрий Владимирович", - пишут поклонники таланта Брусникина.