В американском лесу нашли гастрольный фургон группы Aerosmith

Один из первых гастрольных фургонов знаменитой рок-группы Aerosmith нашли в лесу у города Честерфилд в штате Массачусетс. Машину сорокалетней давности обнаружили ведущие реалити-шоу American Pickers.

По словам владельца фермы, на территории которой и нашли фургон, эту землю он приобрел когда-то «у кого-то, кто был связан с Aerosmith». В тот момент машина здесь уже стояла. Мужчина продал фургон ведущим за 25 тысяч долларов, сообщает CBS News.

Когда-то участники группы могли проехать несколько штатов, чтобы получить 125 долларов за выступление. Когда из этой суммы вычитались расходы на еду и топливо, каждому из них доставалось по три доллара, рассказал гитарист Джо Перри.