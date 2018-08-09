Популярный певец Сергей Лазарев присоединился к тем, кто соболезнует в связи с кончиной театрального режиссера и актера Дмитрия Брусникина, который умер от сердечной недостаточности в 60 лет.

Сергей отметил, что это потрясение для него, он только недавно узнал о печальном событии. Сейчас он созванивается с однокурсниками, все в шоковом состоянии. Дмитрий Брусникин был худруком курса Лазарева в школе-студии МХАТ. Он назвал смерть Учителя "невероятной несправедливостью", ведь Брусникин был еще достаточно молодой, у режиссера было много планов.