Лазарев потрясен смертью Брусникина: "Невероятная несправедливость"
9 августа 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный певец Сергей Лазарев присоединился к тем, кто соболезнует в связи с кончиной театрального режиссера и актера Дмитрия Брусникина, который умер от сердечной недостаточности в 60 лет.
Сергей отметил, что это потрясение для него, он только недавно узнал о печальном событии. Сейчас он созванивается с однокурсниками, все в шоковом состоянии. Дмитрий Брусникин был худруком курса Лазарева в школе-студии МХАТ. Он назвал смерть Учителя "невероятной несправедливостью", ведь Брусникин был еще достаточно молодой, у режиссера было много планов.
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