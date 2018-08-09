Народный артист Валентин Гафт назвал ударом сообщение о смерти актрисы "Современника" Тамары Дегтяревой. Он назвал умершую образцом мужества и выразил восхищение ее стойкостью. Станислав Садальский о смерти Тамары Дегтяревой: "прости, дорогая, и прощай"

"Сколько же она вытерпела! Это был очень мощный человек. Сильный, неплачущий по мелочам, она держалась, преодолевая невероятные трудности, и физические, и моральные. Это образец того, как себя надо вести, чтобы не превращаться в обузу для других", - отметил Гафт в эфире НСН. "Больше говорить не могу, это – удар", - заключил Валентин Иосифович.