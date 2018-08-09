Станислав Садальский о смерти Тамары Дегтяревой: "прости, дорогая, и прощай"
9 августа 2018, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]
Станислав Садальский почтил память своей коллеги. Актриса театра и кино Тамара Васильевна Дегтярёва скончалась на 75-ом году жизни. Садальский поделился воспоминаниями об артистке.
Актер рассказал, что играл вместе с Дегтярёвой на сцене "Современника". К актрисе в те годы пришел большой успех, поскольку недавно вышел на экраны фильм "Вечный зов", "где она исполнила одну из самых трагических и красивых ролей". А три года назад Тамара Васильевна, по словам Садальского, наступила на ржавый гвоздь. Вроде бы ерунда, но актрисе вынуждены были ампутировать ногу. Станислав тогда очень желал актрисе "скорейшего восстановления и возвращения на сцену". Как отметил артист, женщина была одинока, "ближе друзей и зрителей у нее никого не было, а любовь близких – великая сила. Тамара не справилась…", - отметил Садальский.
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