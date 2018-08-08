Организатор премии «Оскар» ввел новую номинацию

На премию "Оскар" вводят новую номинацию. Это будет "Лучший популярный фильм". Проголосовал за нововведение Совет управляющих американской киноакадемии. Телетрансляция церемонии вручения премии будет сокращена до 3 часов.

Также 92-ую церемонию награждения решили провести не 23 февраля 2020 года, а 9 февраля. В этом случае Оскар опередит другие кинопремии.

Перемены вызваны желанием академиков исправить рейтинги церемонии, которые неуклонно снижаются с каждым годом. В прошлом году телерейтинг 90-й, юбилейной церемонии вручения премии "Оскар" стал самым низким за всю историю: шоу впервые посмотрели меньше 30 миллионов человек.