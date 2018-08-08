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Организатор премии «Оскар» ввел новую номинацию
8 августа 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
На премию "Оскар" вводят новую номинацию. Это будет "Лучший популярный фильм". Проголосовал за нововведение Совет управляющих американской киноакадемии. Телетрансляция церемонии вручения премии будет сокращена до 3 часов.
Также 92-ую церемонию награждения решили провести не 23 февраля 2020 года, а 9 февраля. В этом случае Оскар опередит другие кинопремии.
Перемены вызваны желанием академиков исправить рейтинги церемонии, которые неуклонно снижаются с каждым годом. В прошлом году телерейтинг 90-й, юбилейной церемонии вручения премии "Оскар" стал самым низким за всю историю: шоу впервые посмотрели меньше 30 миллионов человек.
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