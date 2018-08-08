Ричард Гир вновь готовится стать отцом?

Популярный актёр Ричард Гир в свои 68 лет готовится снова стать отцом. Его 35-летняя супруга Алехандра Сильва беременна. И для Гира, и для Сильвы этот ребенок станет вторым. Ричард Гир в 68 лет решил жениться в третий раз

У Ричарда и Кэри Лоуэлл есть 18-летний сын, а Алехандра в 2012 году родила ребенка от своего первого мужа из семьи горнодобывающего магната.

Супруги сыграли свадьбу в конце апреля, теперь СМИ сообщают о беременности супруги артиста. Новость об этом сообщил испанский портал ABC. Ричард Гир и Алехандра Сильва пока никак не комментируют эти слухи.