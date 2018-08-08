Ричард Гир вновь готовится стать отцом?
8 августа 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный актёр Ричард Гир в свои 68 лет готовится снова стать отцом. Его 35-летняя супруга Алехандра Сильва беременна. И для Гира, и для Сильвы этот ребенок станет вторым.
У Ричарда и Кэри Лоуэлл есть 18-летний сын, а Алехандра в 2012 году родила ребенка от своего первого мужа из семьи горнодобывающего магната.
Супруги сыграли свадьбу в конце апреля, теперь СМИ сообщают о беременности супруги артиста. Новость об этом сообщил испанский портал ABC. Ричард Гир и Алехандра Сильва пока никак не комментируют эти слухи.
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